требуется в збраше по двум трём фоткам моделить головы с портретным сходством, для дальнейшей 3д печати (сувениры). желающие, показываем примеры подобной работы, озвучиваем цену и срок за одно изделие
Создать обьемную картинку
Надо сделать объемную картинку. Все данные в приложении.
tmpyDyY9G_html_77cf6de2.gif - пример как должно выглядеть.
Стенд.jpg- чертеж что надо сделать.
Оборудование.doc - вид объектов.
Бюджет 25$.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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