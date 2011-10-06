Здравствуйте, необходимо нарисовать медальон в 3д в сжатые сроки. Золотой овальный медальон с небольшой окантовкой по кругу с выгравированной надписью.
Проектирование навесных фасадов для сайта
Нужно спроектировать установку навесного фасада. Пример http://www.youtube.com/watch?v=k9gApxmx1OM . С вас ориентировочная цена и сроки выполнения.
Заявки фрилансеров
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