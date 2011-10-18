Проект мастерской в 3D

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен7 заявок248 просмотров

Добрый день!

Необходимо отрисовать мастерскую в 3D и сделать привязку к помещению.

Мастерская - это небольшой павильон. с набором мебели внутри, эскизы и фотографии мебели с размерами будут предоставлены. фотографии мастерских во вложении.

В дальнейшем макет необходимо будет использовать для фотопривязок мастерских в различных помещениях

срок разработки 2 дня.

размер мастерской 1500х4500х2250 мм (глубина х длина х высота). Витринное остекление, в правой части павильона стеклянные двери внутрь, зона для покупателя 1500х1000 мм, далее витрины и мебель.

На привязке получается, что мы видим мастерскую сквозь витринное стекло.

14 лет назад
SZR
44 года
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

richman21
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
Огромное спасибо за прекрасную работу.
Сотрудничеством очень доволен Созданы все условия для работы Рад буду помочь вновь)

Заявки фрилансеров

richman21
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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