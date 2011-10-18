нужен 3 D специалист высокого уровня для создания 3 D помещений
Проект мастерской в 3D
Добрый день!
Необходимо отрисовать мастерскую в 3D и сделать привязку к помещению.
Мастерская - это небольшой павильон. с набором мебели внутри, эскизы и фотографии мебели с размерами будут предоставлены. фотографии мастерских во вложении.
В дальнейшем макет необходимо будет использовать для фотопривязок мастерских в различных помещениях
срок разработки 2 дня.
размер мастерской 1500х4500х2250 мм (глубина х длина х высота). Витринное остекление, в правой части павильона стеклянные двери внутрь, зона для покупателя 1500х1000 мм, далее витрины и мебель.
На привязке получается, что мы видим мастерскую сквозь витринное стекло.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- 3D-графика27 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Необходимо надежный, качественный специалист. Сроки сжатые. Нужно вчера. Изготовить 3D-модели 7 (семи) домов коттеджного посёлка «Осиновка» в реалистичной стилистике. Отрендерить дома, размещённые в экстерьере (двор, зелень, дорога и т.д.). ...3D-графика17 заявокЗакрыт14 лет назад
Приветствую всех! Задача: создать 3d телефон и обернуть его на 360 градусов. В итоге будет видео FULL HD где телефон будет вращаться и появляться рекламные слоганы. Телефон должен максимально быть ...3D-графика24 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Нужны ратоскоперы! Много!!!! Маски надо рисовать в Aftreffects CS5.0 Никакая другая версия не подойдет. Не будет стыковки. Всю работу раздаю и принимаем по Skype, так что его наличие обязательно. ...3D-графика4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Надо сделать объемную картинку. Все данные в приложении. tmpyDyY9G_html_77cf6de2.gif - пример как должно выглядеть. Стенд.jpg- чертеж что надо сделать. Оборудование.doc - вид объектов. Бюджет 25$.3D-графика1 исполнительЗавершен14 лет назад
требуется в збраше по двум трём фоткам моделить головы с портретным сходством, для дальнейшей 3д печати (сувениры). желающие, показываем примеры подобной работы, озвучиваем цену и срок за одно изделие3D-графика11 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно спроектировать установку навесного фасада. Пример http://www.youtube.com/watch?v=k9gApxmx1OM . С вас ориентировочная цена и сроки выполнения.3D-графика7 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, необходимо нарисовать медальон в 3д в сжатые сроки. Золотой овальный медальон с небольшой окантовкой по кругу с выгравированной надписью.3D-графика12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1600
ДЛЯ НЕ ЗНАКОМЫХ С ПРОЦЕДУРОЙ КОНКУРСА СООБЩАЕМ: ДЕНЬГИ УЖЕ У АДМИНИСТАРЦИИ САЙТА WEBLANCER.NET. ОНИ ИХ ПЕРЕЧИСЛЯТ ПОБЕДИТЕЛЮ ПО НАШЕМУ ПОРУЧЕНИЮ! ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В РАБОТУ СЕЙЧАС! Очередной конкурс от самого яркого девелопера Москвы компании ...3D-графиканет заявокЗакрыт14 лет назад
- $15
Необходимо нарисовать в 3D элемент «теплого пола» Задание в прикр.файле (задание.doc) Заранее укажите способ оплаты (мне удобнее всего положить эти 15$ на телефон, если вы житель России или Украины)3D-графика1 исполнительЗавершен14 лет назад