Проект мастерской в 3D

Добрый день!

Необходимо отрисовать мастерскую в 3D и сделать привязку к помещению.

Мастерская - это небольшой павильон. с набором мебели внутри, эскизы и фотографии мебели с размерами будут предоставлены. фотографии мастерских во вложении.

В дальнейшем макет необходимо будет использовать для фотопривязок мастерских в различных помещениях

срок разработки 2 дня.

размер мастерской 1500х4500х2250 мм (глубина х длина х высота). Витринное остекление, в правой части павильона стеклянные двери внутрь, зона для покупателя 1500х1000 мм, далее витрины и мебель.

На привязке получается, что мы видим мастерскую сквозь витринное стекло.