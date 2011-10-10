Нужны ратоскоперы! Много!!!! Маски надо рисовать в Aftreffects CS5.0 Никакая другая версия не подойдет. Не будет стыковки. Всю работу раздаю и принимаем по Skype, так что его наличие обязательно. ...
3D телефон
Приветствую всех!
Задача:
создать 3d телефон и обернуть его на 360 градусов.
В итоге будет видео FULL HD где телефон будет вращаться и появляться рекламные слоганы.
Телефон должен максимально быть приближен к оригиналу...
Фото оригинала вышлю...
Жду предложений по цене и срокам....
Заявки фрилансеров
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