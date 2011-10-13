Нужно нарисовать кухню для сайта производителя. эскизик прилагаю. возможно будет заказано несколько расцветок
Динозавр выходит из подземки
На основе имеющихся материалов (подземка http://narod.ru/disk/28646610001/sub(1).cdr.html и 3D модель динозавра http://artzenter.ru/3d/models/14914-3dmodeli-dinozavrov-3d-model.html)
сделать изображение как динозавр выходит из подземки на подобие того как робот выходит из подземки http://www.imbf.org/images/Julian_Beever/037.jpg
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