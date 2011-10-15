Текстурирование обьектов

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт18 заявок606 просмотров

Для длительного сотрудничества требуются текстурщики

1) фотореалистичное текстурирование обьектов

2)текстурирование обьектов рисованными текстурами (фентези).

Требование к кандидатам: креативность, аккуратность, соблюдение сроков.

Бюджет- договорной.

Контактные данные- [email protected]

желательно портфолио.

13 лет назад
Kornelia_White
Светлана 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Отрисовать логотип в 3д

    По прилагаемому ТЗ и изображению логотипа нужно содать 3д-изображение этого лого. Файлы с ТЗ: http://dl.dropbox.com/u/30736605/3dlogo.zip Ваша цена и сроки. Ценник в USD рассматриваю буквально как USD - по текущему курсу на момент ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработака проекта в 3d max

    Есть красивый и довольно большой по объему проект в 3d max (см. аттачмент). Есть исходники. требуется некоторые доработки - изменить наклон травы под турниром, чуть-чуть наклон забора и пошире открыть ...

    3ds Max
    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка 3D сцены

    $30

    Требуется правильно поставить свет, камеры, назначить материалы в готовой 3d сцене. Дизайн готов, карты нужно подобрать. В итоге нужны несколько просчетов с разных точек, а также 3d файл с картами ...

    3ds Max
    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Динозавр выходит из подземки

    На основе имеющихся материалов (подземка http://narod.ru/disk/28646610001/sub(1).cdr.html и 3D модель динозавра http://artzenter.ru/3d/models/14914-3dmodeli-dinozavrov-3d-model.html) сделать изображение как динозавр выходит из подземки на подобие того как робот выходит из подземки http://www.imbf.org/images/Julian_Beever/037.jpg

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Кухня в 3D

    Нужно нарисовать кухню для сайта производителя. эскизик прилагаю. возможно будет заказано несколько расцветок

    3D-графика45 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проект мастерской в 3D

    $100

    Добрый день! Необходимо отрисовать мастерскую в 3D и сделать привязку к помещению. Мастерская - это небольшой павильон. с набором мебели внутри, эскизы и фотографии мебели с размерами будут предоставлены. фотографии ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • 3D-графика

    нужен 3 D специалист высокого уровня для создания 3 D помещений

    3D-графика27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад