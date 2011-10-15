Сделать дизайн объёмных букв и козырька на подобие фото во вложенном файле.
Сделать объёмное изображение
Сделать объёмное изображение на стеклах витрин
http://s2.ipicture.ru/uploads/20111019/3YIMnXg3.jpg
Чаше бываю в skype: monte133
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