Сделать объёмное изображение

По прилагаемому ТЗ и изображению логотипа нужно содать 3д-изображение этого лого. Файлы с ТЗ: http://dl.dropbox.com/u/30736605/3dlogo.zip Ваша цена и сроки. Ценник в USD рассматриваю буквально как USD - по текущему курсу на момент ...