3D макет запонки

Запонка несложная - лицевая часть - пластинка по форме логотипа, в виде сдвоенной буквы F с выбитыми буквами.

Для примера - фото кольца. На кольце сдвоенная буква F, на ней надпись. Надо сделать запонку с такой же буквой как и кольцо, т.е сделать тот-же логотип, только поменять фурнитуру – сделать такую же букву на запоночной ножке с надписью. Цвет под никель или хромировку.

Прикреплены:Фото кольца, логотип, фото запонки (для примера цвет металла)

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