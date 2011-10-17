Техдизайн с помощью графического планшета

Добрый день.

Мы занимаемся таможенным оформлением и логистикой.

У нашей компании происходит ребрендинг.

Меняем сайт, печатаем новые буклеты.

Нужна картинка, которую потом можно будет вставить на сайт и на рекламные буклеты.

сюжет картинки-

по середине- корабль (контейнеровоз) слева- фура, справа- товарный поезд (или наоборот) и над всем этим взлетаеи грузовой самолёт. Всё как бы движется на вас. На встрече у этой серьёзной компания- пограничный шлагбаум (бело чёрный), который они дружно ломают, разносят в щепки- прорываются.

Смысл, что для Вашего груза, который мы везём нашим транспортом- таможенные посты не проблема.

Картинка должна быть стильной, современной, стремительной, что бы создавалось ощущение что всё это движется на вас. конечно на фуре, самолёте, вагонах поезда, на контейнерах на судне- должны быть наши логотипы.