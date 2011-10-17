Для длительного сотрудничества требуются текстурщики 1) фотореалистичное текстурирование обьектов 2)текстурирование обьектов рисованными текстурами (фентези). Требование к кандидатам: креативность, аккуратность, соблюдение сроков. Бюджет- договорной. Контактные данные- [email protected] ...
Техдизайн с помощью графического планшета
Добрый день.
Мы занимаемся таможенным оформлением и логистикой.
У нашей компании происходит ребрендинг.
Меняем сайт, печатаем новые буклеты.
Нужна картинка, которую потом можно будет вставить на сайт и на рекламные буклеты.
сюжет картинки-
по середине- корабль (контейнеровоз) слева- фура, справа- товарный поезд (или наоборот) и над всем этим взлетаеи грузовой самолёт. Всё как бы движется на вас. На встрече у этой серьёзной компания- пограничный шлагбаум (бело чёрный), который они дружно ломают, разносят в щепки- прорываются.
Смысл, что для Вашего груза, который мы везём нашим транспортом- таможенные посты не проблема.
Картинка должна быть стильной, современной, стремительной, что бы создавалось ощущение что всё это движется на вас. конечно на фуре, самолёте, вагонах поезда, на контейнерах на судне- должны быть наши логотипы.
Заявки фрилансеров
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