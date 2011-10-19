Разработка дизайна аттракциона.

Необходимо разработать дизайн аттракциона для размещения его в развлекательной зоне торгового центра. Нужно спроектировать внешний вид аттракциона и интегрировать его в развлекательную зону торгового центра.

Прилагаю фото уже действующего аттракциона, а так же фото мест куда его нужно будет интегрировать.