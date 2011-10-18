http://ru.playstation.com/ps3/peripherals/detail/item338098/Автомат-PlayStation®Move/

вот этот нелепый автомат нужно выполнить совершенно новый футуристический дизайн автомата. Не использовать стандартное оружие реальные прототипы.нужно сделать новое что то но что подходит под современные требования геймеров

для игр с сохранением всех функций- джойстик передвижения, стрельба и т.д

сделано должно быть в 3-д так как потом будет сделан прототип

вид представляйте со всех сторон