3d моделирование

необходимо изменить ракурс бутылок http://s2.ipicture.ru/uploads/20111019/leAm63fW.jpg подобно ракурсу букв http://s2.ipicture.ru/uploads/20111017/kbnCRNjV.jpg То есть на бутылки мы смотрим не перед собой а а сверху вниз и нарисовать внизу бутылок яму из которой эти бутылки как ...