3d моделирование

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  2. 3D-графика
Закрыт15 заявок449 просмотров

Есть специалисты с примерами работ, способные сделать моделирование такого плана?:

http://en.barrisol.com/tour-pro-leisure-project-view.php?id=399&mediaid=2862

отзовитесь, есть ряд задач, интересуют расценки.

14 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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