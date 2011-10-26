Моделирование улицы.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт12 заявок525 просмотров

Доброе утро.

Нужно смоделировать улицу со зданиями, малыми архитектурными формами и всем остальным, что на ней находится. Эту модель нужно текстурировать. Моделировать по фотографиям, которые будут высланы исполнителю. Текстуры создать из этих же фотографий. Данная работа не является архвизом и как image based modeling, в котором объект моделируется по фото и это же фото используется как текстура, рассчитана на три-четыре дня работы. Дедлайн дан с большим запасом.

Подробнее об улице – маленькая улочка Rodeo Drive в Beverly Hills. На схеме, которая приложена к этому сообщению отмечен красным цветом участок, который нужно смоделировать. Ярко красный цвет охватывает семь зданий, им должно быть уделено максимум внимания, больше деталей и текстур. Бледно красным отмечен участок с восемью зданиями, они не должны быть максимально проработаны, но достаточно подробно, чтоб выглядеть реалистично на рендере. Как отправная точка для работы исполнителю будет выдана сцена, где определены единицы измерения и два здания из семи уже смоделированы. На них нужно ориентироваться для детализации. Добавить вывески, цветники, лавки и прочее. Более подробная информация будет выдана исполнителю.

Срок сдачи модели – 7 ноября.

Финальный результат – сцена 3dsmax 2010 с текстурами и настроенными Vray материалами, готовая для дальнейшей работы.

Бюджет – 100 USD.

Тем, кому бюджет кажется маленьким, прошу не писать. Оплата вполне адекватная.

Отвечу на ваши вопросы.

Спасибо,

Энди.

14 лет назад
Potier
Потье 
54 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Визуализация пролета камеры по готовым 3D моделям

    Проект заключается в следующем: есть уже готовая 3д модель здания (во вложении пример). Есть исходники в 3dmax. Необходимо отрендерить раскадровку пролета камеры. Интересуют следующие пролеты: - наезд с общего плана, чтобы все 3 ...

    3ds Max
    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перегнать в 3D

    Необходимо перегнать в 3D Как на флешке(см ссылку) аппарат по дистиляции http://www.copper-alembic.com/products_class_anim.php?cat_id=5&amp;lang=en&amp;flashanim=anima05.swf Интересует стоимость и сроки

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рисование 3D

    Нужно отрисовать машину в 3 д И поместить ее космический интерьерчик И мне нужны хорошие джипеги ее в инетрьере со всех ракурсов Цены? Сроки?

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рендер помещения

    $100

    Нужно отренедрить с небольшими поправками помещение 44м2.Сцена есть,в архикаде 3ДС есть.

    3D-графика17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Визуализация павильона

    необходимо прорисовать съемочный павильон. вот приблизительная схема: http://lklp.com.ua/plan2.jpg картинка должна быть красочная и с деталями. можно каких-то человечков добавить. вид полусверху, полусбоку. можно немного юмора. если возьметесь, то отдельно проговорим детали, что где должно ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • 3d моделирование

    Есть специалисты с примерами работ, способные сделать моделирование такого плана?: http://en.barrisol.com/tour-pro-leisure-project-view.php?id=399&amp;mediaid=2862 отзовитесь, есть ряд задач, интересуют расценки.

    3D-графика15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка 3D картинок

    $50

    Требуется разработчик 3Dкартинок/иллюстраций В зависимости от проекта возможны заказы на 1 или набор картинок.

    3D-графика21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад