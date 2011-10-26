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Моделирование улицы.
Доброе утро.
Нужно смоделировать улицу со зданиями, малыми архитектурными формами и всем остальным, что на ней находится. Эту модель нужно текстурировать. Моделировать по фотографиям, которые будут высланы исполнителю. Текстуры создать из этих же фотографий. Данная работа не является архвизом и как image based modeling, в котором объект моделируется по фото и это же фото используется как текстура, рассчитана на три-четыре дня работы. Дедлайн дан с большим запасом.
Подробнее об улице – маленькая улочка Rodeo Drive в Beverly Hills. На схеме, которая приложена к этому сообщению отмечен красным цветом участок, который нужно смоделировать. Ярко красный цвет охватывает семь зданий, им должно быть уделено максимум внимания, больше деталей и текстур. Бледно красным отмечен участок с восемью зданиями, они не должны быть максимально проработаны, но достаточно подробно, чтоб выглядеть реалистично на рендере. Как отправная точка для работы исполнителю будет выдана сцена, где определены единицы измерения и два здания из семи уже смоделированы. На них нужно ориентироваться для детализации. Добавить вывески, цветники, лавки и прочее. Более подробная информация будет выдана исполнителю.
Срок сдачи модели – 7 ноября.
Финальный результат – сцена 3dsmax 2010 с текстурами и настроенными Vray материалами, готовая для дальнейшей работы.
Бюджет – 100 USD.
Тем, кому бюджет кажется маленьким, прошу не писать. Оплата вполне адекватная.
Отвечу на ваши вопросы.
Спасибо,
Энди.
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