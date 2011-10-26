Визуализация пролета камеры по готовым 3D моделям

Проект заключается в следующем:

есть уже готовая 3д модель здания (во вложении пример). Есть исходники в 3dmax. Необходимо отрендерить раскадровку пролета камеры. Интересуют следующие пролеты:

- наезд с общего плана, чтобы все 3 дома попадали в кадр, немного сверху вниз

- пролет полностью сверху, чтобы видны были крыши, но довольно крупно

- пролет возле подъездов дома (крупный план)

- полный круговой пролет

- пролет снизу вверх (можно под каким-то углом)

- несколько пролетов камерой ночью

возможно что-то еще на ваше усмотрение.

Какие сроки? Стоимость? Вопросы?