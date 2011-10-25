Необходимо создавать интерьеры по чертежам работы много , работа сдельная. skype: deathq1
Рисование 3D
Нужно отрисовать машину в 3 д
И поместить ее космический интерьерчик
И мне нужны хорошие джипеги ее в инетрьере со всех ракурсов
Цены? Сроки?
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