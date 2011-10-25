Нужно отрисовать машину в 3 д И поместить ее космический интерьерчик И мне нужны хорошие джипеги ее в инетрьере со всех ракурсов Цены? Сроки?
Перегнать в 3D
Необходимо перегнать в 3D Как на флешке(см ссылку) аппарат по дистиляции
http://www.copper-alembic.com/products_class_anim.php?cat_id=5&lang=en&flashanim=anima05.swf
Интересует стоимость и сроки
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