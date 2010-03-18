Нарисовать несложные элементы

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт18 заявок418 просмотров

Нужно много различной посуды в 3D. Пример в приложении.

Файл нужен в max 7 с примерением материала алюмий, такого же как на образце.

Ваши предложения по цене и сроки? Сколько таких в день сможете нарисовать?

Рассматриваю, только разумные предложения.

15 лет назад
MartinP
70 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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