Требуется нарисовать в 3D формате кухонную столешницу с барной стойкой. Чертежи есть. Упор на размеры ( пропорция ) Сам интерьер прорисовывать не нужно. Столешница " П " образной формы. Срок 2 дня. Единственное что из интерьера- стена, которая сделана из красного кирпича (левая сторона и фас ). Рисовать ящики шкафчики на антресоли - хаотично. Со стороны барной стойки на панеле есть сквозные отверстия, как пример есть фото.

Требуется вид - верх, фас, сбоку ...короче - проекция. На доп вопросы - отвечу.

Виталий