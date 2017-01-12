3d визуализация квартиры в 70 м2

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Закрыт35 заявок330 просмотров

Есть примерное планировочное решение и эскизы-наброски, нужно выполнить 3d визуализацию.  

8 лет назад
YuSh2583
42 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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