Необходимы картинки товара

Нужны картинки товара (мебель)

На белом фоне и в интерьере, с прорисовкой структуры ДСП (в разных цветах), с наполнением/пустые, и т.п.

Подробности - при личном общении

Пример того что нужно https://www.qpstol.ru/category/mebel-dlya-doma/stellazhi/goods-stellag_pk_9_8_variant_2/

Нужны люди с опытом

Работаем так - вы показываете примеры подобных решений, которые делали сами, я заказываю 1 картинку, оплачиваю и если все ок - работаем дальше...

если устроит цена/качество, то будет большой заказ на долгие месяцы работы