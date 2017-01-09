Добрый день, Есть две фотографии шкатулки (открытая и закрытая). Необходимо заменить логотип на шкатулке на предоставленный. На второй фотографии нужно добавить макеты коробочек с чаем. На выходе должно получиться две фотографии для презентации: ...
Необходимы картинки товара
Нужны картинки товара (мебель)
На белом фоне и в интерьере, с прорисовкой структуры ДСП (в разных цветах), с наполнением/пустые, и т.п.
Подробности - при личном общении
Пример того что нужно https://www.qpstol.ru/category/mebel-dlya-doma/stellazhi/goods-stellag_pk_9_8_variant_2/
Нужны люди с опытом
Работаем так - вы показываете примеры подобных решений, которые делали сами, я заказываю 1 картинку, оплачиваю и если все ок - работаем дальше...
если устроит цена/качество, то будет большой заказ на долгие месяцы работы
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