Нужна 3D сцена в 3D Max

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Закрыт3 заявки423 просмотра
#1$

Для 3D игры "Охота" нужны сцены для имитации охоты в различных условиях

- лес

- степь

- и т.п.

- зима-весна-лето-осень

Размер условный 1х2км (ориентировочно). Сложность в полигонах: от100 000 до 250 000.

3ds Max
16 лет назад
RussiaCowboy
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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