Разработка 3D модели

Добрый день, моделери нужно разработать GLTF модели, они будут использоваться на сайте. Приложил пример нужной модели. ( Архив Primer) Также приложил архив референсов ( Ref1). Модель должна быть в формате GLTF и с размерами 5-6 MB.

Цена за модель 30$ + 1$ за туже модель, в другом цвете. Заказ на 3000 моделей.

Прошу писать только те кто сможет выполнить подобную работу и уже имел опыт.