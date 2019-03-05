Разработка 3D модели

3D-графикаЗакрыт9 заявок507 просмотров
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Добрый день, моделери нужно разработать GLTF модели, они будут использоваться на сайте. Приложил пример нужной модели. ( Архив Primer) Также приложил архив референсов ( Ref1).  Модель должна быть в формате GLTF и с размерами 5-6 MB.

Цена за модель 30$ + 1$ за туже модель, в другом цвете.  Заказ на 3000 моделей. 

Прошу писать только те кто сможет выполнить подобную работу и уже имел опыт.

5 лет назад
Herosergh
Сергей 
26 летБолгария
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
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