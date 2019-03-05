Нужно сделать 3D визуализацию 5 домо

3D-графикаЗакрыт11 заявок412 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется сделать 3д визуализацию 5 домов. 

6-7 ракурсов дома и планировки (планировки в 2 д) (одно окружение для всех домов.) 

Присылайте стоимость и сроки за 1 дом. 

Исходники даю в Jpg картинках, тоесть нужно будет возвести модель. 

И присылайте сразу образцы работ и название программы в какой делаете визуализацию. 

Исполнителя выбираю по цене и качеству выполненных работ. 

5 лет назад
svks1
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Требуется заменить логотип на моделях

    Доброе время суток! Есть сайт с 3д моделями гидравлического оборудования. В связи со сменой бренда, требуется заменить логотип на всех моделях (наверно около 80 будет)

    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание 3d дизайна дилерского центра по продаже авто

    Необходима 3d визуализация здания в 2 проекциях внутри и снаружи.  1. Фото здания прикреплено к заданию 2. Здание необходимо отрисовать в 3d, но необходимо разбить его на Две марки.  3. 2 ракурса лицевая сторона и 45 градусов 4. Визуализация ...

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать AR-графику вокруг картины

    Для картины-абстракции нужно создать AR-графику. Нужно придумать вместе с нами концепцию и реализовать её технически так, чтобы любой желающий смог во время выставки навести телефон и увидеть дополнительный, AR-слой информации, связанной с картиной. Покажите работы, пишите примерную ...

    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • 3D-иллюстрация на сайте

    Нужно сделать иллюстрацию по типу того, что есть на первом экране сайта https://pitch.com/ Прикладывайте похожие работы, называйте цену.

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внести изменения, доработать 3D модель камина

    Необходимо внести изменения согласно пожеланиям дизайнера в 3D модель камина.  Файлы в .max  .mtl , model CNC и еще в чем то имеются.  В прикреплении картинка с пожеланиями дизайнера. Предлагайте бюджет.

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 3д изображение мужской сорочки

    $50

    необходимо создать объемный объект - 3д изображение мужской сорочки с длинным рукавом,  с возможностью заливки фактур. В прикрепленном файле отправляю фото как пример подачи. На фотографиях изображены тенниски с коротким рукавом, меня интересует сорочка. По ...

    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно сделать три разных 3D модели шишек каннабиса в формате STL

    Нужно сделать три разных 3D модели шишек каннабиса в формате STL для печати на 3D принтере Пример работ можно посмотреть тут : [url=https://www.turbosquid.com/3d-models/cannabis-bud-scan-model-1156521]https://www.turbosquid.com/3d-models/cannabis-bud-scan-model-1156521[/url]

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание дизайна подсветки здания по готовой 3D модели

    Необходимо на 3D модель (формат модели skp) наложить подсветку. Какую именно необходимо придумать самостоятельно. Так скажем полёт фантазии в разумных пределах. Есть предложение конкурентов. Нужно сделать лучше, по крайней мере не хуже точно. На выходе ...

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать 3D модель атлета

    Создать 3D модель спортсмена + текстуры +материалы +риг готовый для анимации(в Blender). Модель должна быть готова для импорта в unity и blender Пример модели и качества: https://www.youtube.com/watch?v=5YzzeNrHF4s&amp;feature=youtu.be&amp;t=26 Пишите стоимость. Остальное обсудим лично.

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад