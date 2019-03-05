Требуется заменить логотип на моделях

Для картины-абстракции нужно создать AR-графику. Нужно придумать вместе с нами концепцию и реализовать её технически так, чтобы любой желающий смог во время выставки навести телефон и увидеть дополнительный, AR-слой информации, связанной с картиной. Покажите работы, пишите примерную ...