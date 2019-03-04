Создание 3d дизайна дилерского центра по продаже авто

Необходима 3d визуализация здания в 2 проекциях внутри и снаружи.

1. Фото здания прикреплено к заданию

2. Здание необходимо отрисовать в 3d, но необходимо разбить его на Две марки.

3. 2 ракурса лицевая сторона и 45 градусов

4. Визуализация снаружи центра и внутри него

5. Внутри отрисовать только новую марку.

6. По новой марке есть подробный бренд бук

7. Отрисовать внутри, столы стулья, пару автомобилей

Более подробное тз и Рисунки на бумаге в переписку

Сроки короткие до вечера среды. Готов на повышенный тариф за срочность.

отчетность каждые 3 часа скриншотом, как факт, что работа идет.