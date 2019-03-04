Создание 3d дизайна дилерского центра по продаже авто

Надо нарисовать с нуля следующие предметы: кран балка опорная электрическая, кран балка подвесная электрическая, кран балка опорная ручная, кран балка подвесная ручная, кран мостовой, кран козловой, кран консольный, мпу, тельфер, радио управление. Итого 10 иллюстраций. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима 3d визуализация здания в 2 проекциях внутри и снаружи.
1. Фото здания прикреплено к заданию
2. Здание необходимо отрисовать в 3d, но необходимо разбить его на Две марки.
3. 2 ракурса лицевая сторона и 45 градусов
4. Визуализация снаружи центра и внутри него
5. Внутри отрисовать только новую марку.
6. По новой марке есть подробный бренд бук
7. Отрисовать внутри, столы стулья, пару автомобилей
Более подробное тз и Рисунки на бумаге в переписку
Сроки короткие до вечера среды. Готов на повышенный тариф за срочность.
отчетность каждые 3 часа скриншотом, как факт, что работа идет.
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