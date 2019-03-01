Создание дизайна подсветки здания по готовой 3D модели

Надо нарисовать с нуля следующие предметы: кран балка опорная электрическая, кран балка подвесная электрическая, кран балка опорная ручная, кран балка подвесная ручная, кран мостовой, кран козловой, кран консольный, мпу, тельфер, радио управление. Итого 10 иллюстраций. ...
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Необходимо на 3D модель (формат модели skp) наложить подсветку. Какую именно необходимо придумать самостоятельно. Так скажем полёт фантазии в разумных пределах. Есть предложение конкурентов. Нужно сделать лучше, по крайней мере не хуже точно. На выходе нужна сам файл с моделью и наложенной подсветкой, картинки с разных видов и gif с выполненной подсветкой. Чтобы была видна динамика. Нужен человек, который в этом разбирается. И, желательно, имел опыт работы с подсветкой. По предоплате
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