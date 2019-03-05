Требуется геймдизайнер - 3D моделлер

Требуется сделать 3д визуализацию 5 домов. 6-7 ракурсов дома и планировки (планировки в 2 д) (одно окружение для всех домов.) Присылайте стоимость и сроки за 1 дом. Исходники даю в Jpg картинках, тоесть нужно будет возвести модель. И присылайте ...
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Нужно сделать 3D графику в лоу поли стиле для игры на Unity.В частности нужно отрисовать трассу и наполнить ее, а так же 2 модельки машин. (это вся работа на данном этапе)
В дальнейшем понадобится интерфейс и работа над новыми картами, моделями машин.
Заинтересованным людям расскажу и покажу подробнее
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