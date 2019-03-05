Требуется геймдизайнер - 3D моделлер

Нужно сделать 3D графику в лоу поли стиле для игры на Unity.В частности нужно отрисовать трассу и наполнить ее, а так же 2 модельки машин. (это вся работа на данном этапе)

В дальнейшем понадобится интерфейс и работа над новыми картами, моделями машин.

Заинтересованным людям расскажу и покажу подробнее