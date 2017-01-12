эмблема в3D изготовить подробности по тел. изготовить рекламный ролик 50сек.
Сделать 3д интро
Нужно сделать 3д интро для логотипа и названия, но так , чтобы можно было разделить его в на начало и конец..
23 секунды.
Заявки фрилансеров
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