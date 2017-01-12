Сделать 3д интро

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт10 заявок525 просмотров

Нужно сделать 3д интро для логотипа и названия, но так , чтобы можно было разделить его в на начало и конец..

23 секунды.

8 лет назад
sintezis
Инна 
53 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
4 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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