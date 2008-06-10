Сделать 3D модель парашюта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен2 заявки226 просмотров

Требуется сделать 3D анимацию раскрывающегося парашюта. Интересует цена и сроки.

17 лет назад
Ivanov_V
44 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Dosker
Денис 
31 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов
17 лет назад
$100
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Dosker
Денис 
31 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов
17 лет назад

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