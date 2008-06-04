Сегодня до вечера, срочно нужна помощь по 3D. Нужны модели, готовые или смоделенные заново. За каждое здание от 10$-50$ в зависимости от качества 1) Модель бизнец-центра, 9 этажей, застройка 40*40 метров, высокие потолки, ...
3d-Анимация процесса установки завода
Необходимо создать несколько роликов о процессе установки завода сухих строительных смесей, а также о производстве на этом заводе.
Пример анимации - http://webolution.ru/animation.wmv
ссылки на подобные работы обязательны!
Чертежи есть. Жду ответа.
можно в асю 207-624-69(ноль)
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