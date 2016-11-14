Сделать дом в 3D

Необходимо сделать модель статуэки под печать, размеры 20см высота, диамтр 6см
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ТЗ скину в ЛС. Сроки 10 дней.
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