Создание 3d моделей одежды для 3d печати

Я хочу создавать еженедельные 2D-анимации, которые мой бизнес (юридическая фирма) может размещать на YouTube, Facebook и Instagram. Это будет комбинация видеороликов с советами, поясняющих видеороликов и маркетинговых видеороликов, каждый из которых будет содержать призыв к действию ...