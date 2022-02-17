Создать анимационное 3d лицо

Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/DenysSopov/portfolio/3d-grafika-12/homyaki-mushketery-2168725/]Пример работы[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать 3D лицо с анимацией. Пример покажу. Подробности в переписке.
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