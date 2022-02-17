3д модель и рендер товара

Нужно сделать 3д визуал фото. Аренда колясок в трц рядом добавить маленький ресепшн , для коммерческого предложения . желательно пару ракурсов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет!
У нас есть вот такой пожарный датчик.
Хотим красивые рендеры именно нашей модели товара в пяти ракурсах + в разобранном виде.
Прицепил примеры того, что нужно получить. Нам нужно качество не хуже.
Конкретные ракурсы и внутреннее устройство обсудим с исполнителем.
В отклике просим показывать примеры работ.
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