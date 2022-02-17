3д модель и рендер товара

$100
3D-графикаЗакрыт11 заявок1069 просмотров
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Привет!

У нас есть вот такой пожарный датчик.

Хотим красивые рендеры именно нашей модели товара в пяти ракурсах + в разобранном виде.

Прицепил примеры того, что нужно получить. Нам нужно качество не хуже.

Конкретные ракурсы и внутреннее устройство обсудим с исполнителем.

В отклике просим показывать примеры работ.

2 года назад
Artifice
39 летАрмения
16 лет в сервисе
Был
год назад
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