Создать 3D модель инопланетянина

Нужен простенький макет 3Д. 1 вариант в схеме 2 вариант в цвете В приложениях 1. чертежный эскиз, 2. Образец цветового решения, 3. Визуальный образец не в пропорциях (не бейте исполнителя). Предложения начинайте с цены...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать 3D модель инопланетянина, аналогичного тому который нарисован на картинке в атаче.
Детальной проработки кожи не требуется – просто гладкая "зеркальная" поверхность.
После создания 3D модели – ее нужно будет немного анимировать:
- Небольшие повороты головы модели – чуть влево- чуть вправо
- Немного подвигать рукой+ может небольшие повороты корпуса – синхронно движению руки
Ориентируюсь на минимальный бюджет.
В заявках обязательно указывайте:
- стоимость
- сроки
- программу, в которой будете моделить и анимировать.
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