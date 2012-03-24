Требуется нарисовать 3D-фотреалистичный рисунок продукции по готовым чертежам. Продукция очень простая, плоский параллелепипед с закругленными гранями. Размер и форма примерно соответствует дверному полотну: (высота 2 метра 5 сантиметров, ширина 80 сантиметров, толщина -13 сантиметров). Обращаю внимание: ...
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Перевести логотип из 2D в 3D. Есть логотип, нужно смоделировать его в 3D и разработать дополнительные графические элементы. Указывайте в комментариях цену, и сроки
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