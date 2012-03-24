Перевести логотип из 2D в 3D

требуется подготовить дизайн стенда 3х6 м.кв., остров, высота 4-4,5 м. Стенд должен быть нестандартным, но несложным в сборке. Примеры того, что нравится - во вложении, но они все на базе максима-лайт, нужно примерно такой же стиль, ...