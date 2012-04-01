Приватный проект для korvin.design

3D-графикаЗавершен19 заявок328 просмотров
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Требуется нарисовать 3D-фотреалистичный рисунок продукции по готовым чертежам. Продукция очень простая, плоский параллелепипед с закругленными гранями. Размер и форма примерно соответствует дверному полотну: (высота 2 метра 5 сантиметров, ширина 80 сантиметров, толщина -13 сантиметров).

Обращаю внимание: не просто 3D -рисунок, а рисунок в фотореалистичном качестве. Подробное тз вышлю в личку. Все заявки скрыты.

12 лет назад
inturist
Данилов 
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
_korvin_
34 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$60
3 дня
Работа выполнена быстро, профессионально, с большим вниманием к деталям. Большое спасибо.
Алексей отличный заказчик! Четкое ТЗ, приятное общение, быстрая оплата )
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