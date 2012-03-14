Генерация изображений кроватей в 3D max

Для 3д-шника с хорошим опытом. Прилагаю техзадание со ссылками на материалы. Бюджет не указываю, рассмотрю ваше предложение и очень хорошо, если сошлетесь на подобный же пример, называя свою цену, какого качества будет исполнение. Начать работу нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт компании производителя, продающего кровати.
Кровати могут быть 4-х цветов, состоят из каркаса (5 разных размеров), подголовников (6 видов), подушек на подголовники (для 2-х видов подголовников, 7 различных цветов), ножек (7 различных типов). Все комплектующие по отдельности и все текстуры есть в 3D максе.
Задача: из того что есть, сгенерировать все возможные варианты картинок кроватей для сайта, нарендерить картинок для сайта (картинки требуется сохранять с именем файла, в соответствии с определенным шаблоном - чтобы было потом просто их цеплять на сайт).
Оплата сразу после выполнения задания, без задержек.
Форма оплаты - на выбор исполнителя - безнал, электронные деньги, безопасная сделка.
Предоплата исключена. Для этого есть безопасная сделка.
При выставлении цены указывайте приблизительный бюджет за всю вышеуказанную работу под ключ.
Сроки не сильно горят, но есть желание сделать все оперативно.
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