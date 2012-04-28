Карта 3D местности с объектами

3D-графикаЗавершен9 заявок279 просмотров
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Для 3д-шника с хорошим опытом.

Прилагаю техзадание со ссылками на материалы.

Бюджет не указываю, рассмотрю ваше предложение и очень хорошо, если сошлетесь на подобный же пример, называя свою цену, какого качества будет исполнение.

Начать работу нужно будет не раньше понедельника! Т.к. пару моментов мне нужно еще доуточнить.

12 лет назад
Lenaaa
Елена 
49 летАргентина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
125 отзывов
Выбранный исполнитель
wanderer_k
Ксения 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
12 лет назад
$150
7 дней
Половину задачи сделали. Проект закрыли по взаимной договоренности.
Отличный заказчик.
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