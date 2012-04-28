Карта 3D местности с объектами

Для 3д-шника с хорошим опытом.

Прилагаю техзадание со ссылками на материалы.

Бюджет не указываю, рассмотрю ваше предложение и очень хорошо, если сошлетесь на подобный же пример, называя свою цену, какого качества будет исполнение.

Начать работу нужно будет не раньше понедельника! Т.к. пару моментов мне нужно еще доуточнить.