3D моделирование мебели

Нужно смоделить и отрендерить мебель прихожие, гостиных гарнитуры и кухни.

Пример кухни прикладываю. Все нужно на белом фоне, без интерьера. Все размеры, чертежи, текстуры есть. Кухни однотипные. Тоесть есть несколько моделей а потом меняются только размеры и цвет фасадов.

Размер рендера 400х300. Кухонь нужно много, больше 100 штук.

Ваши цены и примеры работ.