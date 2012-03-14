Контейнеры в космосе

Нужна иллюстрация:

Земной шар в косм. пространстве, орбита которого

представляет собой микс из кильватерной струи, следов грузовиков и

рельсов.

Земля должна быть в центре композиции, Солнце в левом верхнем углу, можно показать Меркурий, Венеру, и Марс (либо обозначить их орбиты), а пояс астероидов изобразить в виде летающих грузовых 40-футовых контейнеров (см. вложение).

Гамма желательно темно-синий + серебро, но это не догма.

Все элементы можно брать из библиотек.