Анимационный 3D ролик

3D-графикаЗакрыт6 заявок256 просмотров
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Анимационные 3D ролик по безопасности 1-2 минуты. Видеореконструкция аварии в шахте с участием людей, механизмов. 3-5 персонажей, которые двигаются, переговариваются, управляют механизмами.

Интересен человек на длительное сотрудничество, портфолио обязательно.

И пишите пожалуйста сразу вилку цен на создание одного ролика.

12 лет назад
Diverse
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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