Подобрать фотографии или сделать 3D изображения.

3D-графикаЗавершен11 заявок514 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется ресурс tandem-med.ru

На главной странице есть область с динамически меняющимися картинками.

Необходимо отрисовать(если получится, найти) изображения, сходные по стилю и исполнению с картинками в разделе "готовые решения" http://tandem-med.ru/solution для каждой категории товаров в каталоге

Или подобрать фотографии или изображения, опять же в одной стилистике.

Также нравятся изображения для категорий "мебель для персонала", "мебель для пациентов", "медицинское оборудование". Картинки в приложении.

12 лет назад
dars022
Антон 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
kabazyaba
Максим 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$500
15 дней
После месяца поисков исполнителя, заявку подал Максим. Я уже отчаялся найти человека, который прочувствует то, что мы хотели получить от исполнителя. Но первый же тестовый вариант изображения, который он прислал, нам подошёл. Оперативность исполнителя поражает. В день он готов выдавать по качественно отрисованному изображению. Из-за постоянного согласовывания с руководством, нам пришлось делать некоторое количество правок, они делались практически моментально. В общем, несмотря на недолгое пребывания Максима на этом сервисе, это действительно профессиональный человек, который делает очень качественные вещи. Рекомендую!
Адекватный заказчик. Знает чего хочет и может это донести до исполнителя. Непонимания и проблем в процессе выполнения проекта не возникало. Всем советую!
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