Подобрать фотографии или сделать 3D изображения.

Имеется ресурс tandem-med.ru

На главной странице есть область с динамически меняющимися картинками.

Необходимо отрисовать(если получится, найти) изображения, сходные по стилю и исполнению с картинками в разделе "готовые решения" http://tandem-med.ru/solution для каждой категории товаров в каталоге

Или подобрать фотографии или изображения, опять же в одной стилистике.

Также нравятся изображения для категорий "мебель для персонала", "мебель для пациентов", "медицинское оборудование". Картинки в приложении.