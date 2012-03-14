Моделирование чехлов iPhone4 с моими дизайнами.

Задача - Найти или создать (проще наверное найти)) шаблон 3D формы для пластикового чехла-задника на Айфон, и сделать реалистичные картинки таких чехлов с моими дизайнами. Сделать так чтобы легко осуществлялся перенос дизайна на шаблон, чтобы можно было хоть 10, хоть 100 дизайнов легко и быстро перенести. Важна возможность оперативно добавлять дизайны в коллекцию на сайте.

Интересует цена для отрисовки 10 картинок.

То же самое нужно будет потом сделать для многих других моделей телефонов, так что работа не одноразовая.

Примеры в приложении, ближе всего "iP4".

Цену не знаю вообще, озвучьте сами.

Картинки нужны вчера.