Моделирование чехлов iPhone4 с моими дизайнами.

3D-графикаЗакрыт9 заявок165 просмотров
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Задача - Найти или создать (проще наверное найти)) шаблон 3D формы для пластикового чехла-задника на Айфон, и сделать реалистичные картинки таких чехлов с моими дизайнами. Сделать так чтобы легко осуществлялся перенос дизайна на шаблон, чтобы можно было хоть 10, хоть 100 дизайнов легко и быстро перенести. Важна возможность оперативно добавлять дизайны в коллекцию на сайте.

Интересует цена для отрисовки 10 картинок.

То же самое нужно будет потом сделать для многих других моделей телефонов, так что работа не одноразовая.

Примеры в приложении, ближе всего "iP4".

Цену не знаю вообще, озвучьте сами.

Картинки нужны вчера.

12 лет назад
antonchina
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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