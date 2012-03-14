Задание для 3Д аниматора

Для 3д-шника с хорошим опытом. Прилагаю техзадание со ссылками на материалы. Бюджет не указываю, рассмотрю ваше предложение и очень хорошо, если сошлетесь на подобный же пример, называя свою цену, какого качества будет исполнение. Начать работу нужно ...
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Нужен 3д аниматор задание в приложение
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