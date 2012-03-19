Нужна помощь дизайнера со знанием 3D

$100
3D-графикаЗакрыт16 заявок241 просмотр
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Необходимо дорисовать картинку, используя 3Д моделирование.

Все исходники есть! Детали при переписке...

12 лет назад
master_1c
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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