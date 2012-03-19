Отрисовка макета из автокада

Имеется ресурс tandem-med.ru На главной странице есть область с динамически меняющимися картинками. Необходимо отрисовать(если получится, найти) изображения, сходные по стилю и исполнению с картинками в разделе "готовые решения" http://tandem-med.ru/solution для каждой категории товаров в каталоге Или подобрать фотографии ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть макет продукции в формате автокада, этот макет нужно максимально приблизить к реальной фотке
отрисованная продукция нужна для подготовки каталога в печать, поэтому нужно в хорошем качестве
Сроки сжатые, всего нужно отрисовать 7-8 файлов
образец реальной фотки real-photo.jpg
aвтокад файл - ASK 3D (1).dwg.zip
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