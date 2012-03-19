Дизайн бассейна

Имеется ресурс tandem-med.ru На главной странице есть область с динамически меняющимися картинками. Необходимо отрисовать(если получится, найти) изображения, сходные по стилю и исполнению с картинками в разделе "готовые решения" http://tandem-med.ru/solution для каждой категории товаров в каталоге Или подобрать фотографии ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нам нужна иллюстрация примерно вот такого плана (см. во вложении) Сделана она путём matte painting.
Рассматриваем кандидатов только из Москвы или ближайших городов! т.к. в дальнейшем планируем дальнейшее сотрудничество с выездом на объект!
Надо прорисовать бассейн нестандартного дизайна на реалистичном фоне.
Это будет главная фоновая картинка для сайта, то есть необходимо:
- хорошее качество и большой размер иллюстрации (минимум 1600 точек в
ширину)
- небольшая высота (чтобы занимало примерно половину экрана)
- снизу и сверху должна быть возможность продолжить фон (например,
снизу - равномерная плитка, песок или трава, сверху - небо), по краям
могут быть любые элементы.
Либо, у кого золотые руки художника, грамотно, красиво и со вкусом всё прорисовать.
Но рисунок должен быть хорошим, чтобы и простому человеку понравилось, и профессионал тоже оценил. Посетители могут быть с разной степенью продвинутости... Ещё раз хочу отметить, проект будет особенным, аналогов нет, поэтому вы должны уметь хорошо передавать на листе мои мысли и слова. Придётся тщательно прорисовывать детали, что бы всё выглядело лаконично, ярко, престижно и дорого и у вас самих было желание попасть в эту картинку.
Если нам понравится работа, на этом всё не закончится, т.к. если благодаря вашему труду сайт будет востребованным, клиентам понравится, соответственно придётся рисовать много эскизов ...
За ранее всем благодарна!
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