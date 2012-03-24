Требуется нарисовать 3D-фотреалистичный рисунок продукции по готовым чертежам. Продукция очень простая, плоский параллелепипед с закругленными гранями. Размер и форма примерно соответствует дверному полотну: (высота 2 метра 5 сантиметров, ширина 80 сантиметров, толщина -13 сантиметров). Обращаю внимание: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима курсовая работа по ландшафтному проектированию.
Тема работы: Благоустройство и озеленение городского парка.
Содержание работы:
1. Генеральный план. (цветной на А3 м 1:1000)
2. Дендроплан с ассортиментной ведомостью.
3. Разбивочный чертеж,
4. Посадочный чертеж.
5. План инсаляции на 12 часов.
6. Пояснительная записка, проектное решение, ассортимент, баланс территории.
Желательно выполнить в AutoCAD.
- Похожие заказы
- 3D-графика1 исполнительЗавершен12 лет назад
красиво для сайта нужно сделать ленту выпускника. прикрепил файл, тока нужно на белом фоне сделать и красиво. пишите в личку3D-графика1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $250
требуется подготовить дизайн стенда 3х6 м.кв., остров, высота 4-4,5 м. Стенд должен быть нестандартным, но несложным в сборке. Примеры того, что нравится - во вложении, но они все на базе максима-лайт, нужно примерно такой же стиль, ...3D-графика2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно собрать 2 анатомические 3D модели человека (мужскую и женскую) из уже имеющихся готовых 3D частей. Сразу скажу, что для выполнения задания у вас УЖЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 2 анатомические 3D оболочки тела человека – мужская ...3D-графика3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $5
Дан рисунок. По нему надо начертить 3D модель комнаты (ТОЛЬКО ПОТОЛКА) в короткие сроки. В рисунке который дал дизайнер не разбираюсь. Помогите!!!3D-графика3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть готовая модель машины в 3D MAX. Надо сделать внешнюю текстуру для модели. Предлагайте ваши цены и сроки3D-графика6 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется разработать 3-Д изображение планеты(не Земля, а выдуманная планета). Подробнее, пишите в личные сообщения. Хотелось бы посмотреть интересные работы. Особенно интересны анимированые работы, так как потом собираемся ее анимировать.3D-графика11 заявокЗакрыт12 лет назад
Нам нужна иллюстрация примерно вот такого плана (см. во вложении) Сделана она путём matte painting. Рассматриваем кандидатов только из Москвы или ближайших городов! т.к. в дальнейшем планируем дальнейшее сотрудничество с выездом на объект! Надо прорисовать бассейн нестандартного ...3D-графика1 исполнительЗакрыт12 лет назад
есть макет продукции в формате автокада, этот макет нужно максимально приблизить к реальной фотке отрисованная продукция нужна для подготовки каталога в печать, поэтому нужно в хорошем качестве Сроки сжатые, всего нужно отрисовать 7-8 файлов образец реальной ...3D-графика11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо дорисовать картинку, используя 3Д моделирование. Все исходники есть! Детали при переписке...3D-графика16 заявокЗакрыт12 лет назад