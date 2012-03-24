Курсовая работа по ландшафтному проектированию

3D-графикаЗакрыт1 заявка455 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходима курсовая работа по ландшафтному проектированию.

Тема работы: Благоустройство и озеленение городского парка.

Содержание работы:

1. Генеральный план. (цветной на А3 м 1:1000)

2. Дендроплан с ассортиментной ведомостью.

3. Разбивочный чертеж,

4. Посадочный чертеж.

5. План инсаляции на 12 часов.

6. Пояснительная записка, проектное решение, ассортимент, баланс территории.

Желательно выполнить в AutoCAD.

12 лет назад
berqt
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Приватный проект для korvin.design

    Требуется нарисовать 3D-фотреалистичный рисунок продукции по готовым чертежам. Продукция очень простая, плоский параллелепипед с закругленными гранями. Размер и форма примерно соответствует дверному полотну: (высота 2 метра 5 сантиметров, ширина 80 сантиметров, толщина -13 сантиметров). Обращаю внимание: ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн стенда на базе октанорм максима

    $250

    требуется подготовить дизайн стенда 3х6 м.кв., остров, высота 4-4,5 м. Стенд должен быть нестандартным, но несложным в сборке. Примеры того, что нравится - во вложении, но они все на базе максима-лайт, нужно примерно такой же стиль, ...

    3D-графика2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Собрать 3D анатомич. модели из уже готовых частей

    Нужно собрать 2 анатомические 3D модели человека (мужскую и женскую) из уже имеющихся готовых 3D частей. Сразу скажу, что для выполнения задания у вас УЖЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 2 анатомические 3D оболочки тела человека – мужская ...

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Текстуры модели машины

    Есть готовая модель машины в 3D MAX. Надо сделать внешнюю текстуру для модели. Предлагайте ваши цены и сроки

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание 3D изображения планеты

    Требуется разработать 3-Д изображение планеты(не Земля, а выдуманная планета). Подробнее, пишите в личные сообщения. Хотелось бы посмотреть интересные работы. Особенно интересны анимированые работы, так как потом собираемся ее анимировать.

    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн бассейна

    Нам нужна иллюстрация примерно вот такого плана (см. во вложении) Сделана она путём matte painting. Рассматриваем кандидатов только из Москвы или ближайших городов! т.к. в дальнейшем планируем дальнейшее сотрудничество с выездом на объект! Надо прорисовать бассейн нестандартного ...

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Отрисовка макета из автокада

    есть макет продукции в формате автокада, этот макет нужно максимально приблизить к реальной фотке отрисованная продукция нужна для подготовки каталога в печать, поэтому нужно в хорошем качестве Сроки сжатые, всего нужно отрисовать 7-8 файлов образец реальной ...

    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад