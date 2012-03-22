Дизайн стенда на базе октанорм максима

требуется подготовить дизайн стенда 3х6 м.кв., остров, высота 4-4,5 м.

Стенд должен быть нестандартным, но несложным в сборке.

Примеры того, что нравится - во вложении, но они все на базе максима-лайт, нужно примерно такой же стиль, но на базе простой максимы.

На стенде должна быть место для ресепшн, подсобки 1х1, 2 плазм 50", 6 плакатов 0,7х0,9, от 10 до 16 фотографий А3 (горизонталь и вертикаль)

Фризовая панель в ее классическом понимании не нужна.

Нужно место для 2-х названий экспонентов - главное и второстепенное.

Подробности буду обсуждать с теми, у кого есть подтвержденный опыт в стендах.